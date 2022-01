Futbol üzrə Azərbaycan Kubokunda ¼ final mərhələsinin ilk görüşlərinin oyun cədvəli müəyyənləşib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Peşəkar Futbol Liqası (PFL) məlumat yayıb.

Bildirilib ki, fevralın 1-də - ilk oyun günündə “Qarabağ” “Keşlə”ni, “Neftçi” klubu “Sabah”ı qəbul edəcək.

Növbəti gün isə “Zirə” komandası “Səbail”i, “Sumqayıt” kollektivi isə “Qəbələ”ni sınağa çəkəcək.

