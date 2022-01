Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının (ÜST) baş direktoru Tedros Adanom Qebreyesus COVID-19 pandemiyasının bu il başa çata biləcəyini deyib.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, Qebreysus dünyanın pandemiyanın kritik mərhələsində olduğunu söyləyib.

“Bizim pandemiyanın kəskin fazasını sona çatdırmaq üçün bütün instrumentlərimiz var. Amma bu imkanları ədalətli və şüşurlu şəkildə istifadə etməliyik. Əgər kompleks addımlar atılarsa, pandemiya bu il bitəcək”, - deyə ÜST sədri əlavə edib.



