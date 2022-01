"Ermənistan Azərbaycanla sülh müqaviləsi imzalamağa hazırdır, lakin..." - Paşinyan

Rəsmi Yerevan hesab edir ki, Bakı ilə sülh müqaviləsi imzalanmalıdır, lakin bu sənəd danışıqlar prosesində hazırlanmalıdır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan öz "Facebook" səhifəsində onlayn formatda keçirilən mətbuat konfransında bildirib.

N.Paşinyan bildirib: "Ermənistanla Azərbaycan arasında sülh müqaviləsinin imzalanması haqqında çox danışılır. Bəli, sənəd imzalanmalıdır, amma əvvəlcə bu sənəd rəsmiləşdirilməlidir bu, danışıqların nəticəsidir. Ermənistan bu danışıqlara hazırdır və biz bunu dəfələrlə bəyan etmişik".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.