Qazax rayonunda qaz sızması nəticəsində partlayış baş verib.

Metbuat.az publika.az-a istinadən xəbər verir ki, hadisə şəhərin Daş Salahlı kəndində baş verib.

Partlayış zamanı 72 yaşlı Paşa Vəliyev və onun nəvəsi 14 yaşlı E.Vəliyev yanıq xəsarətləri ilə xəstəxanaya yerləşdirilib.

Yaralılar isə Qazax rayon Diaqnostika Mərkəzinə aparılıblar.

