​Jurnalistlər üçün təşkil edilmiş 3 günlük təlimlər başa çatıb - FOTOLAR

Medianın İnkişafı Agentliyi, Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlili Mərkəzi, və Xarici İşlər Nazirliyi və Müdafiə Nazirliyinin birgə təşkil etdiyi “Müharibədən sonrakı reallıqlar və media” başlıqlı 3 günlük təlimlər başa çatıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, yanvarın 24-ü, təlimin ilk günü BMTM-də Mərkəzin İdarə Heyətinin sədri Fərid Şəfiyev və Medianın İnkişafı Agentliyinin icraçı direktoru Əhməd İsmayılov açılış nitqi ilə çıxış ediblər. Fərid Şəfiyev bildirib ki, təlimlərin təşkilində əsas məqsəd beynəlxalq və xarici siyasət sahəsində çalışan jurnalistlərin peşəkarlığının artırılmasıdır. Media sahəsində müəyyən problemlərin olduğunu diqqətə çatdıran Mərkəz sədri beynəlxalq, o cümlədən təşkilat və səfirliklərlə əlaqələrin daha da gücləndirilməsinin vacibliyini vurğulayıb.



Medianın İnkişafı Agentliyinin İcraçı direktoru Əhməd İsmayılov vurğulayıb ki, müharibədən sonrakı reallıqların beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırılmasında medianın üzərinə böyük məsuliyyət düşür. O əlavə edib ki, postmünaqişə dövründə bu mövzuda təlimlərin təşkili mühüm əhəmiyyət kəsb edir və sahə üzrə ixtisaslaşmış jurnalistlərə böyük ehtiyac duyulur. Çıxışlar zamanı bu kimi təlimlərin mütəmadi xarakter daşıyacağı vurğulanıb.

Daha sonra Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat xidməti idarəsinin rəisi Leyla Abdullayeva “Azərbaycanın müharibədən sonrakı dövrədə mövqeyinin beynəlxalq mediaya düzgün çatdırılması dili və terminologiyanın dəyişməsi”, Müdafiə Nazirliyinin Mətbuat Xidmətinin rəisi Polkovnik-leytenant Anar Eyvazov “Media nümayəndələrinin işğaldan azad olunmuş bölgələrdə davranışı” və BMTM-in baş məsləhətçisi Dr.Vasif Hüseynov “Xarici mediada Azərbaycan həqiqətlərinin çatdırılmasına dair məqalələrin yazılması” mövzularında təlim keçiblər.

Təlimin ikinci günündə Xarici İşlər Nazirliyində Azərbaycan Respublikasının xarici işlər nazirinin müavini Elnur Məmmədov tərəfindən “Post-münaqişə dövründə Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin normallaşması. Təhdidlər və perspektivlər”, Xarici İşlər Nazirliyinin Beynəlxalq Təhlükəsizlik İdarəsinin rəisi Yalçın Rəfiyev tərəfindən “44 günlük Vətən müharibəsi dövründə və ondan sonra beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində aparılan fəaliyyət”, Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat xidməti idarəsinin rəisi Leyla Abdullayeva tərəfindən “Post-münaqişə dövründə Azərbaycanın xarici siyasətinin prioritetləri” mövzularında təlim baş tutub.

Təlimin üçüncü günü, yəni yanvarın 26-da Azərbaycan Ordusunun Sənədli və Tədris Filmləri Mərkəzi, Hərbi Nəşriyyat və Hərb Tarixi Muzeyinə press-tur təşkil edilib.

Sonda jurnalistlərə sertifikatlar təqdim olunub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.