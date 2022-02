Gecə səsə ayılan qadın DƏHŞƏT YAŞADI: Yanındakı şəxsin əri olduğunu düşünürdü - Həqiqəti biləndə... / VİDEO

İstanbulda baş verən soyğun hadisəsi müşahidə kameraları tərəfindən lentə alınıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, iki soyğunçudan biri mənzilin girişində gözləyib digəri isə evə soxulub. Dəhşətlisi budur ki, oğru yataq otağında yuxulayan ev yiyəsi qadınla üzbəüz gəlib. Hadisə zamanı qadın evdə tək olub. O səsə ayılanda əvvəlcə otaqdakı şəxsin həyat yoldaşı olduğunu güman edib. Lakin qadın, soyğunçunun üzündəki maskanı görəndə qışqırmağa başlayıb. Soyğunçular dərhal evdən uzaqlaşıb.

Onların axtarışları davam edir.

