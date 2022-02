Türkiyəli balıqçı Yunanıstanın Sahil Mühafizə dəstəsinə meydan oxudu - VİDEO

Egey dənizinin beynəlxaql sularında Yunanıstan Sahil Mühafizə Dəstəsi qanunsuz olaraq türk balıqçılara müdaxilə edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Sahil Mühafizə Dəstəsinin üzvləri türkiyəli dənizçilərdən Yunanıstanın ərazi sularında olduqlarını söyləyərək onlardan bölgəni tərk etmələrini tələb ediblər. Lakin türk balıqçı mühafizə xidmətinin müdaxiləsinə baxmayaraq geri addım atmayıb. Türk bildirib ki, o beynəlxaq sulardadır və ona müdaxilə edilə bilməz.

Türklər haqlı mövqeyini koordinatlarla sübut ediblər. Türklərin qətiyyətli mövqeyi yunanları geri çəkilməyə məcbur edib.

