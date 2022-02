Separatçılar Ağdam istiqamətində xəndəklər qazırlar - VİDEO

Dəmir yumruğun təsiri altından hələ də çıxa bilməyən ermənilər, deyəsən daha şiddətli zərbə almaq istəyirlər. Belə ki, onlar üzdə azərbaycanlılarla barışmaq niyyətlərini ifadə etsələr də, xəlvətcə yeni qarşıdurmaya hazırlaşırlar.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Caliber.az-ın yaydığı son görüntülər də sübut edir. Burada separatçıların rus “sülhməramlılarının” pərdəsi altında ekskavatorun köməyi ilə xəndəklər qazması əks olunur.

Görüntülərin bu gün Ağdam istiqamətində, günorta saatlarında qeydə alındığı bildirilib.

