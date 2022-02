ABŞ-ın Müdafiə Təhlükəsizlik Əməkdaşlıq təşkilatı Tayvana 100 milyon dollarlıq hərbi texnikaların satılmasını təsdiq edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, hərbi texnikalar müdafiə sistemlərindən ibarətdir. Məlumata görə, müqavilə həmçinin tayvanlı hərbçilərə müdafiə sistemləri üzrə təlim keçməsini də əhatə edir.

Qeyd edək ki, ötən gün Çin ABŞ-a Tayvanla əlaqələrini dayandırmaq barədə xəbərdarlıq etmişdi.

