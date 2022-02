"Qarabağ"ın futbolçusu Rahil Məmmədov "Zirə"yə keçib.

Metbuat.az xəbər verir ki, 27 yaşlı müdafiəçi cari mövsümün sonunadək paytaxt təmsilçisinin formasını geyinəcək.

Qeyd edək ki, Rahil Məmmədov 2018-ci ildən Ağdam klubunda çıxış edir. O, daha əvvəl "Neftçi" və "Səbail" komandalarının şərəfini qoruyub.

