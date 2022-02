Meyxanaçı Ağasəlim Çıldağın oğlu kimi tanınan Natiq Səttarov (Jozef) adlı şəxs İsveçdə zorlama ittihamı ilə həbs edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə jurnalist Şəbnəm Karslı sosial şəbəkədə paylaşım edib.

Məlumata görə, Səttarov 2015-ci ildə İsveç vətəndaşlığını alıb. O, İsveçdə sosial media fenomeni olub, hazırda tatu ustası olan Jozefin "instagram"da 300 minə yaxın izləyicisi var.





