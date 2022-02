"Biz "Qarabağ"ın tarixində yeni səhifə yazırıq" - Qara Qarayev

"Biz artıq səfərdə oynayanda da rəqib komanda və baş məşqçi bizi ciddi qəbul edir və hörmətlə yanaşır".



Metbuat.az xəbər verir ki, bunu "Qarabağ"ın futbolçusu Qara Qarayev Fransada "Marsel"ə qarşı keçirəcəkləri Konfrans Liqasının pley-off mərhələsinin oyunundan öncə UEFA-nın rəsmi saytına açıqlamasında deyib.

O, "Qarabağ" Çempionlar Liqasında qrup mərhələsinə vəsiqə qazanmış ilk komanda olaraq bütün ölkələrdə tanındığını vurğulayıb:

"Qrupda İspaniyanın "Atletiko" (Madrid) klubu ilə heç-heçə etmişik. Ən əhəmiyyətli dəyişiklik odur ki, biz artıq səfərdə oynayanda da rəqib komanda və baş məşqçi bizi ciddi qəbul edir və hörmətlə yanaşır. Sözsüz, “Qarabağ” hazırkı səviyyəyə gəlibsə, bu, ilk növbədə zəhmət hesabına olub. İndi başqa ölkələr bizə hörmət etməyə borcludurlar. Hesab edirəm ki, bu, bizim üçün Avropa yarışlarında əsas göstəricilərdən biridir. "Atletiko"nun baş məşqçisi Dieqo Simeonenin bizim haqqımıda səsləndirdiyi fikirlər "Qarabağ"ın Avropada özünə real yer tutduğunun bariz sübutudur. Bu, bir çox nümunədən yalnız biridir. Biz artıq Avropada tanınır, hətta çox yaxşı formada sayılırıq. Çempionatımızın UEFA əmsalına baxmayaraq, komandamız çox yaxşı reytinqə malikdir".



Qarayevin sözlərinə görə, qrup mərhələsinin son oyununda İsveçrə "Bazel"inə səfərdə uduzmasaydılar, birbaşa 1/8 finala yüksələ bilərdilər: "Lakin qrupda birinci yeri tutmaq şansını əldən verdik. Əks-halda bu tarixi hadisə artıq reallığa çevriləcəkdi. Uzun illərdir avrokubokların qrupunda oynayırıq. Lakin hər dəfə qrupumuza daha güclü rəqiblər düşməsi bizi pley-offa çıxmaq xəyalımızdan bir az da uzaqlaşdırırdı. Amma cari mövsümün əvvəlindən özümüzə inanırdıq. Qrupumuzda "Bazel", Qazaxıstan "Kayrat"ı, Kipr "Omoniya"sı kimi yaxşı komandalar olsa da, növbəti mərhələyə yüksəlmək üçün lazım olan əzm və bəxtimiz var idi. Bu, unudulmaz andır. Biz "Qarabağ"ın tarixində yeni səhifə yazırıq".

