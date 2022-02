Xalq artisti Alim Qasımovun nəvəsi Fatimə ilə ailə həyatı quran Ümid Şirinov sosial şəbəkədə yeni paylaşım edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Xalq artistinin yeni ailə quran oğlu həyat yoldaşı Fatimə ilə fotolarını paylaşıb. Cütlük təyyarədə çəkilən şəkilinə "Sevgililər günü"nün tarixini yazaraq xaricə yollandıqlarını bildiriblər.

Qeyd edək ki, Ümid Şirinov Xalq artisti Natiq Şirinovun oğludur.

