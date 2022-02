Müğənni Rəqsanə ƏRİ HAQQINDA: Peşman olmuşam - VİDEO

Ötən gün müğənni Rəqsanə İsmayılova və iş adamı Fazil Əmiraslanov evliliklərinin 10-cu ilini qeyd ediblər.

Metbuat.az bildirir ki, bu barədə müğənni şəxsi "Instagram" hesabında paylaşım edib. O, həyat yoldaşından böyük gül dəstəsi aldığı görüntülərin olduğu videonun altına bu sözləri yazıb:

“Bu gün bizim evliliyimizin on ilidir. Sənə bir etiraf edim. Səninlə evli olduğum müddətdə bir dəfə peşman olmuşam. O da səninlə gec evləndiyim üçün. Yaxşı ki, varsan”.

Xatırladaq ki, cütlüyün bu evlilikdən iki övladı var.

