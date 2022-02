Naibə Allahverdiyevadan ETİRAF: "Xalq artisti məni çılpaq fotolarımla şantaj etdi" - VİDEO

Xalq artisti Naibə Allahverdiyeva ona edilən şantajdan danışıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, aktrisa "Onun sirri" verilişində bildirib ki, adını açıqlamaq istəmədiyi Xalq artisti onu şantaj edib:

"Allah hər şeyi görür, əgər günahım varsa, mənim cəzamı verir. Əgər onun günahı varsa, onun da cəzasını verir. Mənim də səhvlərim olub, amma bilmədən etmişəm. Xalq artisti məni çılpaq şəkillərimlə şantaj edib.

Bunu edən aktrisa artıq dünyasını dəyişib, adını çəkmək istəmirəm. Sevilən aktrisa və Xalq artisti olub. Allah onun günahlarını bağışlasın".



