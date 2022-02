Kolumbiyada meşəyə odun yığmağa gedən yerli sakin dəhşətli mənzərə ilə ülzəşib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o yaxınlıqda qadının ağladığını eşidib. Yerli sakin ətrafa baxanda gördüklərinə inanmayıb. O yaxınlıqdakı ağacın ən hündür nöqtəsində qadının olduğunu müşahidə edib. Dərhal əraziyə polis çağırılıb. Lakin əraziyə gələn polis, qadını tapa bilməyib. Yerli sakinlərin iddiasına görə, bu, rəvayətlərdə meksikalı “ağlayan qadın” kimi qələmə verilən La Lloronanın varlığının sübutudur.

