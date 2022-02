“ABŞ-a təhlükəsizlik zəmanəti barədə məktubu bu gün göndərəcəyik”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Rusiyanın Xarici İşlər naziri Sergey Lavrov belə açıqlama verib. O bildirib ki, ictimaiyyətlə paylaşılacaq məktub beynəlxalq razılaşmalara əsasən hazırlanıb.

Qeyd edək ki, Rusiyanın tələb etdiyi təhlükəsizlik zəmanətinə dair şərtlər Ukraynanın NATO-ya qəbul edilməməsini və NATO-nun şərqə doğru genişlənməsinin dayandırılmasını əhatə edir.

