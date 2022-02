Laçın şəhərindən ƏN SON GÖRÜNTÜLƏR - VİDEO

"İctimai" TV-nin çəkiliş qrupu Laçın şəhərinə yollanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, onlar ərazidə görüntülər qeydə alıblar.

Qeyd edək ki, uzun illər boyu fəaliyyət göstərən bu dəhliz Ermənistanı Qarabağın dağlıq hissəsinə birləşdirən yeganə təchizat və təminat yolu olaraq, Qarabağ müharibəsinin ilk mərhələsində Ermənistanla seperatçılar arasında “nəfəs borusu” rolunu oynayıb. Həm müharibə dövrü, həm də ikinci yol çəkilənə qədər Ermənistan Qarabağın bütün hərbi, texniki və mülki təchizatını bu yol vasitəsilə həyata keçirib.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

