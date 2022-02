Qaraciyər xərçəngi dünya üzrə ən çox rast gəlinən 5-ci xərçəng növüdür və ümumilikdə xərçəng səbəbindən olan ölümlərə görə isə 2-ci yerdədir.



Bu təbii məhsul qan təzyiqini azaltmağa, qan damarlarının divarlarını və qaraciyəri gücləndirməyə kömək edir. Bədxassəli yenitörəmələrin inkişafını ləngidən güclü antioksidantdır.



Metbuat.az “Sağlam Yaşam” youtube kanalının hazırladığı məlumatı təqdim edir:



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.