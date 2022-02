"Onun sağlığında qədrini bilmədim".



Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Əli Mirəliyev ARB TV-nin “O Üz” verilişində mərhum sənətçi Səməd Səmədovdan danışarkən deyib:

“Onun sağlığında qədrini bilmədim. Səmədin ölümündən sonra bir müddət ümumiyyətlə efirlərə çıxmadım. Heç kimlə danışmadım, heç kimə heç nə demədim. Düz adam idi. Heç kimin etmədiyini etdi. Xəstəxanadan zəng edib deyib ki, mən koronayam, ölürəm behi qaytarın. Hansı müğənni onu edərdi?”.



