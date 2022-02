Həddən artıq yemək beyinə axan qanın azalmasına səbəb olur, buna görə acmamış yeməyin, doymamış süfrədən durun.

Həftədə 2 dəfə oruc tutulması beynin qidalanmasını yaxşılaşdırır.

Bəs nə üçün belə bir tövsiyə olunur?

Metbuat.az-ın “Sağlam Yaşam” youtube kanalının hazırladığı məlumatı təqdim edir:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.