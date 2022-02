Türkiyəyə məxsus yük gəmisi Qara dənizdə vurulub.

Metbuat,az xəbər verir ki, bu barədə "Sputnik" məlumat yayıb.

Məlumata görə, bomba atəşinə tuş gələn gəmi Odessadan yola çıxıbmış.

