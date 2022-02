Ukraynanın Xarkov şəhər meri İqor Terexov şəhərdəki vəziyyət haqqında danışıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, onun sözlərinə görə, hazırda metro ən təhlükəsiz yerdir.

