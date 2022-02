Avropa İttifaqının Azərbaycandakı Nümayəndəliyinin rəhbəri Peter Mixalko və Ukrayna səfiri Vladislav Kanevski görüşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Peter Mixalko Tvitter hesabında paylaşım edib.

“Bu gün həmkarım, Ukraynanın Azərbaycandakı səfiri Vladislav Kanevskini Rusiyanın hərbi təcavüzünün qurbanı olan Ukraynaya və onun xalqına Aİ-nin qəti dəstəyini ifadə etmək üçün ziyarət etdim”, - Mixalko bildirib.

