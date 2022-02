Baş verənlər zəruri idi, başqa cür etmək şansımız qalmamışdı.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Rusiya Prezidenti Vladimir Putin deyib.

Qeyd edək ki, bu gün səhər saatlarından Rusiya-Ukrayna sərhədi boyunca başlayan hərbi əməliyyatlar davam edir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.