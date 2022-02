Rusiyanın 74-cü motoatıcı briqadasının bütöv bir kəşfiyyat taqımı Çerniqov yaxınlığında təslim olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin Ali Baş Komandanı Valeri Zalujnı feysbuk səhifəsində məlumat verib.

Bildirilib ki, təslim olanlar arasında kəşfiyyat taqımının komandiri Buyniçev Konstantin Sergeeviç də var.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.