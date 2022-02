"Facebook" Rusiyanın “RİA Novosti” agentliyinin səhifəsinə 90 günlük məhdudiyyət qoyub.

Metbuat.az xəbər verir ki, agentliyin paylaşımları xəbər lentinin aşağısında yerləşdiriləcək. Agentlik bu sosial şəbəkədəki səhifəsində reklam yerləşdirə və xəbər səhifəsi kimi qeydiyyatdan keçə bilməyəcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.