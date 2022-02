Aparıcı Afaq Gəncəli Xalq artisti Faiq Ağayevlə səmimi görüntülərini sosial şəbəkədə paylaşıb.

Metbuat.az axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, videoda sənətçinin A.Gəncəlinin saçlarını hörməsi diqqət çəkib. Aparıcı paylaşdığı görüntülərə bu sözləri yazıb:

"Saçın ucun da hörərlər, gülü sulu da dərərlər. Bizim aramızda bunun söhbəti belə olmaz. Hər bir hərəkəti ilə səmimiyyətini, doğmalığını hiss etdirən əziz insan".

