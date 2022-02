"Sanksiyalarımız davam edir. Britaniya bütün VTB bank aktivlərini dondurur. Aeroflota qarşı sanksiyalar tətbiq edirik, həmçinin rus vətəndaşlarının Britaniyadakı hesablarında saxlaya biləcəyi məbləğlərə məhdudiyyətlər tətbiq edirik.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Böyük Britaniyanın Baş naziri Boris Conson deyib.

O, həmçinin qeyd edib ki, Britaniya Rusiyaya yüksək texnologiya ixracını da qadağan edir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.