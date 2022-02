Müğənni Elşad Qarayev qızı Həcərəyə toy edib.

Metbuat.az lent.az-a istinadən xəbər verir ki , "Niel Saray"da keçirilən məclisə şou-biznesin bir çox tanınmış simaları qatılıb.

Müğənni Elçin Hüseynovun idarə etdiyi toya Xalq artisti Zaur Rzayev, Əməkdar artist Gövhər Rzayeva, müğənnilər Əlikram Bayramov, Əflatun Qubadov və başqaları gəlib.

