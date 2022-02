Ukraynada regional dövlət administrasiyaları bazasında hərbi administrasiyalar yaradılacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, müvafiq sərəncamı Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski imzalayıb.

Bunu prezident ofisinin rəhbərinin müşaviri Mixail Podolyak deyib.

