Rusiyada rus qoşunlarının Ukraynaya müdaxiləsinə qarşı aksiyalar keçirilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, əhali müharibəyə etirazını dilə gətirir.

Sankt-Peterburqda keçirilən aksiyadan görüntüləri təqdim edirik:

