Müğənni Nurlan Əzizbəylinin anası dünyasını dəyişib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bu barədə ifaçının özü sosial şəbəkədə yazıb: "Məni yetim qoydun, ana".

Qeyd edək ki, N. Əzizbəyli bir neçə gün öncə açıqlamasında anasının komada olduğunu açıqlamışdı.

