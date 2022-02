“Vladimir Putin Sovet İttifaqını yenidən qurmaq istəyir”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu ABŞ Prezidenti Co Bayden çıxışı zamanı deyib.

O bildirib ki, Rusiya Prezidenti Putinin məqalələrini oxuyub, onun çıxışını izlədikdən sonra belə qənaətə gəlib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.