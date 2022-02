Türkiyə və ABŞ müdafiə nazirləri Hulusi Karla Lloyd Ostin arasında telefon danışığı olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi tviterdə məlumat yayıb.

Tərəflər Rusiyanın Ukraynaya müdaxiləsini müzakirə ediblər.

Danışıqlar zamanı, həmçinin müdafiə sahəsində ikitərəfli və regional məsələlər barəsində fikir mübadiləsi aparılıb.

