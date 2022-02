Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanla Fransa Prezidenti Emmanuel Makron arasında telefon danışığı olub.

Metbuat.az bu barədə Türkiyə mətbuatına istinadən xəbər verir.

Məlumata görə, liderlər NATO zirvəsi öncəsi son durumu və Rusiyanın Ukraynaya hücumunu müzakirə ediblər.

