Rusiya ilə Ukraynaya arasında baş verən müharibədə iki azərbaycanlı yaralanıb.

Metbuat.az oxu.az-a istinadən xəbər verir ki, atışmaların intensiv baş verdiyi ərazidə hərəkətdə olan həmyerlilərimizin maşını avtomat silahlardan atəşə tutulub.

Hadisə nəticəsində maşında olan soydaşlarımız yaralansalar da, sayıqlıqlarını itirməyərək hadisə yerindən uzaqlaşmağı bacarıblar.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.