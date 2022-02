“Əldə edilən məlumatlara əsasən Ukraynanın Bayraktar TB2 PUA-ları Rusiya ordusuna məxsus azı 21 hərbi texnikanı sıradan çıxarıb”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Clash Report” portalı məlumat yayıb. Bildirilir ki, azı 2 ədəd “Buk-M1-2” raket sistemi, 1 ədəd “Tor-M2” hava hücumundan müdafiə sistemi, 4 ədəd 152mm-lik “Msta-B” haubitsası, 14 yük avtomobili “Bayraktar” tərəfindən məhv edilib.

