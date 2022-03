Ukraynanın "gözəllik kraliçası" Anastasia Lenna ordu sıralarına qoşulub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə o sosial media hesabında paylaşım edib. “Ukrayna sərhədini işğal məqsədi ilə keçən hər kəs öldürüləcək” yazan Lenna, insanları orduya qatılmağa çağırıb. O, prezident Vladimir Zelenskinin güclü və əsl lider olduğunu ifadə edib.

Qeyd edək ki, Lenna 2015-ci ildə Tailandda keçirilən gözəllik yarışında Ukraynanı təmsil edib.

