Lalə Azərtaşdan Ukrayna paylaşımı - FOTO

Aparıcı Lalə Azərtaş Ukraynaya səfəri zamanı çəkdirdiyi arxiv fotolarını yayımlayaraq dəstək olub.

Metbuat.az axsam.az-a istinadən xəbər verir ki, aparıcı paylaşımında hazırda müharibə gedən Ukrayna ilə bağlı "Savaş bitsin... Yenə qonaqpərvər sakinlər bizi Kiyevdə qarşılasın. Dualarımız həm də oradakı həmvətənlərimiz üçündür" sözlərini yazıb.

Azərtaş daha sonra paylaşımlarından birinə "İndi bu gozəl şəhərdə savaş gedir. Ən ağır gecələr keçir. Amma bütün bunlar o möhkəm duruşu və dirənci poza bilmir. Hər şey yaxşı olacaq, kaş ki itkilər bundan sonra az olsun. Sülh və barış bütün dünyada hökm sürsün" sözlərini əlavə edib.

