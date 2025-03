Türkiyəli məşhur aktyorları Ulaş Tuna Astepe və Devrim Özkan tərəf müqabili olublar.

Metbuat.az Türkiyə mətbuatına istinadən xəbər verir ki, onlar “Çift kişilik oda” serialında baş rolları canlandıracaqlar.

Ekran işində Devrim “Nilüfer”, Ulaş isə “Kaan” obrazına həyat verəcək.

Serial yay mövsümündə yayımlanacaq.

