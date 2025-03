Türkiyənin tanınmış aktrisası Afra Saraçoğlunun Şeyma Subaşının keçmiş əri Məhəmməd Əlsaloussi ilə eşq yaşadığı iddia olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə mətbuatı məlumat yayıb.

Bildirilib ki, ikili Yunanıstanın paytaxtı Afinada tanış olublar.

Qeyd edək ki, aktrisa “ Yalı Çapkını” serialındakı tərəf müqabili Mert Ramazan Demirlə sevgili idi. Onlar münasibətlərinə son qoyub.

