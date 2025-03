Tanınmış aktyor Çağatay Ulusoyun yeni serialdan alacağı məbləğ açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, sənətçinin "Eşref rüya"dan bir bölüm üçün 3 milyon lirə (139.915 manat) qazanacağı iddia olunub.

Daha əvvəl isə Çağatayın 2 milyon lirə ilə razılaşdığı qeyd olunmuşdu.

