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Ukrayna Siyasi Elmlər Akademiyasının Rəhbərliyi Ukraynaya dəstək üçün kampaniyaya start verib

Ukrayna Siyasi Elmlər Akademiyasının Rəhbərliyi Ukraynaya dəstək üçün
16:16 3 Mart 2022
149 Siyasət
Gülər Seymurqızı
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Ukrayna Siyasi Elmlər Akademiyasının Rəhbərliyi Ukraynaya dəstək üçün dünya əhalisinə müraciət edib.

Metbuat.az müraciətin tam mətnini təqdim edir.

Əziz dostlar, hörmətli vətəndaşlar! Məlum olduğu kimi artıq iki gündür Ukraynada şiddətli müharibə davam etməkdədir. Müharibənin vurduğu ciddi ziyan nəticəsində əhalinin maddi durumu ağır vəziyyətə düşüb. Bununla əlaqədar olaraq xahiş edirik ki, Ukrayna Siyasi Elmlər Akademiyası və Ukraynada fəaliyyət göstərən bir sıra təşkilatlara o cümlədən Ukrayna əhalisinə yardım edəsiniz.

Hörmətlə:

Ukrayna Siyasi Elmlər Akademiyasının Rəhbərliyi

********************

APS UKRAINE

(Company Name)

UA923052990000026001036223455

(IBAN Code)

JSC CB "PRIVATBANK", 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE

(Name of the bank)

PBANUA2X

(Bank SWIFT Code)

PETRO MYRONENKO

(President APS UKRAINE)

Correspondent banks

• 001-1-000080

(Account in the correspondent bank)

CHASUS33

(SWIFT Code of the correspondent bank)

JP Morgan Chase Bank, New York ,USA

(Correspondent bank)

• or

890-0085-754

(Account in the correspondent bank)

IRVT US 3N

(SWIFT Code of the correspondent bank)

The Bank of New York Mellon, New York, USA

(Correspondent bank)

Purpose of payment – charitable contribution

**************

(company Name)

UA943052990000026003046225797

(IBAN Code)

JSC CB "PRIVATBANK", 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE

(Name of the bank)

PBANUA2X

(Bank SWIFT Code)

APS UKRAINE, 12,6 MYTROPOLYTA SHEPTYTSKOGO STR. KYIV, 02002, UKRAINE

(Company address)

Correspondent banks

400886700401

(Account in the correspondent bank)

COBADEFF

(SWIFT Code of the correspondent bank)

Commerzbank AG, Frankfurt am Main, Germany

(Correspondent bank)

  • or

    • 6231605145

    (Account in the correspondent bank)

    CHASDEFX

    (SWIFT Code of the correspondent bank)

    J.P.MORGAN AG, FRANKFURT AM MAIN, GERMANY

    (Correspondent bank)

    Purpose of payment – charitable contribution

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