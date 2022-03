Azərbaycanla Tacikistanın paytaxt şəhərləri Bakı və Düşənbə qardaşlaşacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Tacikistan Ali Məclisi Milli Məclisinin sədri Rüstəm Emoməli martın 3-də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin qəbulunda olarkən deyib.

Rüstəm Emoməli iki ölkə parlamentləri arasında əməkdaşlıq haqqında sazişin, həmçinin Bakı və Düşənbənin qardaşlaşması barədə sənədin imzalanacağını qeyd edərək bunları dostluq əlaqələrinin yaxşı göstəricisi kimi qiymətləndirib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.