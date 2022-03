Ukraynadakı vəziyyətlə əlaqədar bu ölkəni tərk edən azərbaycanlılar Polşa ərazisindən həyata keçirilən çarter reysi ilə Azərbaycana gətirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə XİN məlumat yayıb.

Bildirilib ki, aralarında altı körpə olmaqla, 180 sərnişin ölkəyə gəlib. İndiyədək baş tutan 8 çarter reysi ilə 1475 həmvətənimiz Azərbaycana gətirilib.

