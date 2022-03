Gəncədə bıçaqlanma hadisəsi baş verib.

Metbuat.az-ın verdiyi ilkin məlumata görə, hadisə çörək sexlərinin birində qeydə alınıb.

Çörək sexinin sahibi 1988-ci il təvəllüdlü Araz Xəlilov müştərisi tərəfindən bıçaqlanıb.

Yaralı Gəncə şəhərində yerləşən xəstəxanalardan birinə yerləşdirib.

Hazırda vəziyyəti orta-ağırıdır

