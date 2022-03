“Derbidə Mahirə şans verəcəyəm" - Jelko Kopiç

Millimizin üzvü Mahir Emrelinin çıxış etdiyi Zaqreb "Dinamo"su Xorvatiya çempionatının 27-ci turunda "Hayduk"un qonağı olacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, komandanın baş məşqçisi Jelko Kopiç bu görüş üçün təşkil edilən mətbuat konfransında Mahir Emreliyə derbi matçında şans verəcəyini bildirib:

"Mahir bütün oyunçularla eyni statusdadır və mən şənbə günü derbidə ona şans verəcəyəm. O, bura yeni gələndə heç də yaxşı formada deyildi. Çünki uzun müddət komanda ilə məşqlərdən, oyunlardan kənar qalmışdı. Mən ona şans verə biləcəyim an axtarırdım. Düzdür, çox oyun buraxır, amma keyfiyyətli futbolçudur. Mənim üçün hər bir futbolçu eynidir".

Qeyd edək ki, martın 12-də keçiriləcək "Hayduk" - "Dinamo" matçı Bakı vaxtı ilə saat 21:00-da başlayacaq.

