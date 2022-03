Vaksin olunanların sayı açıqlandı

Azərbaycanda son sutkada koronavirus (COVID-19) əleyhinə 22 070 vaksin vurulub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargah məlumat yayıb.

Bir gündə birinci mərhələ üzrə vaksinasiya olunanların sayı 1 180, ikinci mərhələ üzrə vaksinasiya olunanların sayı 1 656, 3 dəfə və daha çox vaksinasiya olunanların sayı 18 163 olub. Pozitiv nəticədən sonra “buster” doza üzrə vaksinasiya olunanların sayı 1 071 olub.

Vurulan vaksinlərin ümumi sayı 13 246 942, birinci mərhələ üzrə vaksinasiya olunanların ümumi sayı 5 313 384, ikinci mərhələ üzrə 4 802 388 nəfər təşkil edir. 3 dəfə və daha çox vaksinasiya olunanların ümumi sayı 2 913 043-dür. Pozitiv nəticədən sonra “buster” doza üzrə vaksinasiya olunanların sayı 218 127 olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.