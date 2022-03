“Bayraktar” pilotsuz uçuş aparatının yeni modelinin adı açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Baykar Makine” şirkətinin texniki direktoru Selçuk Bayraktar Tvitterdə yazıb.

“İstehsalımıza 3 il yarımdan sonra daha böyük və çevik balıq daxil oldu. “Bayraktar Kızılelma”. Yoldadır, gəlir. İzləmədə qalın”, - Bayraktar bildirib.

